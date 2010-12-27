В США спустя 30 лет арестовали мужчину, который убил 10-летнюю девочку

Мужчина убил ребенка, а тело выбросил на пляже.

Спустя 30 лет, благодаря новым технологиям, найден и арестован убийца 10-летней девочки.

В 1988 году девочка вышла в магазин в родном Потакет в штате Род-Айленд и больше никто ее не видел. Только спустя 2 месяца ее тело было обнаружено на пляже. Тогда преступление раскрыть не смогли.

Сейчас, благодаря новым технологиям, была проведена ДНК- экспертиза, которая помогла вычислить убийцу ребенка. Полиция нашла и арестовала 59-летнего мужчину, ему предъявлено обвинение в убийстве девочки.

Ранее: В Звенигороде в сарае нашли останки младенца убитого 50 лет назад

Фото:pixabay