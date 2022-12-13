В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами

Состав перевозил винилхлорид и другие химические вещества.

На территории США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами. Инцидент зафиксирован экстренными ведомствами в штате Огайо. Местные журналисты со ссылкой на администрацию региона отмечают, что до сих пор не уалось установить причину железнодорожной аварии. Сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм уточнил, что после того, как часть вагонов состава сошла с рельсов, их охватило пламя. По информации от СМИ, в 20 из более чем сотни вагонов перевозился винилхлорид. Речь идет о легковоспламеняющемся и ядовитом веществе. Продукты горения представляют из себя угрозу для экологии и окружающей среды. На текущий момент определяются поврежденные вагоны, которые содержат в себе опасные материалы.

С момента начала пожара пламя несколько утихло, однако возгорание по-прежнему сохраняется, и железнодорожные пути все так же заблокированы. Майкл Грэм, американский чиновник

Руководитель местной пожарной охраны Кит Дрэбик заявил прессе на брифинге, что наибольшую обеспокоенность вызывает винилхлорид. Как минимум в одном пострадавшем вагоне, содержащем это вещество, существуют механизмы предотвращения утечки опасного материала, которые "все еще функционируют". Экстренные службы планируют держаться на определенном расстоянии от поезда до того момента, пока не станет понятно, что его можно тушить безопасно для личного состава. Кроме винилхлорида по железной дороге также доставлялись и другие химические соединения. Спасатели ждут от властей штата полный перечень.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости