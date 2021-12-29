В США разработали сверхлегкий полимер с прочностью стали

Такой материал можно будет использовать при строительстве.

Ученые из США смогли преобразовать полимеры, то есть сделать их более прочными. Для этого они получили необычные, двумерные цепочки, укладывающиеся друг на друга в листы, а не в виде спагетти. Ранее специалисты из-за одномерности молекул полимеров использовали термин "спагетти". Статья опубликована в журнале Nature.

По словам ученых, новый материал сопоставим с весом пластика и при этом прочный, как сталь. Кроме того, его можно производить в промышленном масштабе.

Специалисты утверждают, что материал можно применять в строительстве, производстве автомобиле, смартфонов и многих других сферах. Предполагается, что в будущем новый материал будет востребован, поэтому ученые свою технологию сейчас адаптируют под крупномасштабное производство.

Ранее мы писали, что американские ученые хотят вернуть к жизни шерстистых мамонтов.

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