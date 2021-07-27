В США разбился заходивший на посадку самолет

Сведения о пассажирах и экипаже не приводятся.

В Калифорнии недалеко от аэропорта Траки-Тахо разбился частный легкомоторный самолет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телевизионный канал CBS.

Согласно данным СМИ, инцидент произошел, когда пилот заходил на посадку. Воздушное судно упало в лесной массив и загорелось. Вследствие этого возник сильный пожар. Огонь перекинулся на деревья и распространился по земле.

Данные о пассажирах и экипаже не приводятся. По данным местной полиции, никто из находившихся на земле не пострадал.

Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов и национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование данного ЧП.

Ранее в Учалинском районе республики Башкирия разбился дельтаплан.

Видео: YouTube / ABC10