В Башкирии разбился дельтаплан

Пилот погиб, его личность устанавливается.

В Учалинском районе республики Башкирия разбился дельтаплан. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что пилот дельтаплана при падении не выжил.

В 09:40 (мск) поступило сообщение, что в Учалинском районе на расстоянии 5 км от н. п. Старобайрамгулово на горе Кумас произошло падение дельтаплана без мотора. из сообщения ГУ МЧС по Башкортостану

В настоящее время личность дельтапланериста устанавливается. На месте ЧП работают сотрудники МЧС РФ, скорой помощи, полиции и представители администрации района.

Ранее на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге байкер скончался после столкновения с ограждением.

Фото: Telegram / Mash Batash