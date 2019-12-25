В США рассказали о китайском "Кинжале"

The Aviationist предположили, какое оружие несет китайский бомбардировщик H-6N.

Китайский стратегический бомбардировщик H-6N показался предположительно с гиперзвуковой ракетой. Об этом сообщили журналисты The Aviationist. Американское СМИ заявило о том, что продемонстрированное оружие может быть баллистической ракетой воздушного старта Air Launched Ballistic Missile (ALBM) или планирующим блоком DF-ZF.

В последнем случае выпущенная ракета имеет дальность 1800-2500 километров при скорости в пять чисел Маха. DF-ZF станет "ответом Китая" на американскую разработку гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Ранее авторы Defense News говорили о том, что на распространившихся в социальных сетях снимках H-6N может присутствовать аэробаллистическая ракета CH-AS-X-13. Ее считают китайским вариантом российского "Кинжала".

Фото: Twitter/OedoSoldier