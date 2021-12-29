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В США рассказали, что вынуждает Байдена помогать Украине

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Марджори Грин обвинила во всем Хантера Байдена.

В США рассказали, что вынуждает американского президента Джо Байдена помогать Украине. Информацией с подписчиками поделились эксперты в местном подкасте War room. Ведущие пригласили на разговор о напряженной ситуации в регионе конгрессвумен Марджори Грин, представляющую Республиканскую партию. Гостья шоу уточнила, что у нее есть компромат на сына Байдена, поэтому Вашингтон заявляет о якобы имеющей место "российской агрессии".

Наши солдаты могут погибнуть в войне с обладающей ядерным оружием Россией, потому что у Украины есть компромат на Хантера Байдена.

Марджори Грин, конгрессвумен США

Напомним, что американка Марджори Тейлор Грин известна обществу продвижением теорий заговора, а также предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену. По словам законодателя, глава Белого дома "злоупотреблял властью", так как позволял Хантеру Байдену вытягивать денежные средства из РФ и Китая. Эти страны иностранка считает главными врачами США.

Лавров назвал позицию США по нерасширению НАТО на восток лукавой.

Фото и видео: Twitter / @MTG4America

Теги: джо байден, конгресс, марджори грин, подкаст, теория заговора, хантер байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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