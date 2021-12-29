Лавров назвал позицию США по нерасширению НАТО на восток лукавой

В МИД РФ рассказали о том, какие действия будут предпринимать далее.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал позицию США по нерасширению НАТО на Восточный фланг и неделимости безопасности лукавой. Такое мнение министр высказал во время официального заявления, опубликованного на сайте МИД РФ. Теперь российские дипломаты намерены делать упор на разъяснение западным коллегам позиции США.

Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО. Теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они подтверждены были в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Лавров заметил, что Москва готова не публиковать этот документ, если этого просят иностранные партнеры. Однако он полагает, что в ближайшее время ответ будет слит в прессу, так как Вашингтон делился документом со своими союзниками до того, как отправить сведения в Москву.

Лавров: США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО.

Фото и видео: МИД России