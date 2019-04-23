В США рассказали, что приготовил ХАМАС для израильской армии

Скотт Риттер оценил развитие конфликта на Ближнем Востоке.

Армия еврейского государства (ЦАХАЛ) будет уничтожена в случае начала наземной операции в секторе Газа. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист полагает, что радикальное движение ХАМАС от палестинского анклава готов к реализации своей наземной операции, поэтому нарочно пытается заманить противника в "смертельную ловушку".

Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели. Скотт Риттер, эксперт США

Аналитик из США выразил уверенность в том, что лидер Белого дома Джо Байден осознает не только невозможность победы Израиля в региональном конфликте на Ближнем Востоке, но также и неспособность США помочь стране в случае втягивания в конфликт ливанского движения и Ирана.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom