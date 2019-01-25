В США рассекретили документы об убийстве Джона Кеннеди

В подборку вошли почти 1,5 тыс. документов ЦРУ, ФБР, Госдепа и других структур.

Власти Соединенных Штатов обнародовали сотни засекреченных документов об убийстве президента Джона Кеннеди, которое произошло в 1963 году. Они были опубликованы накануне на официальном сайте Национального управления архивов и документации.

В подборку вошли почти 1,5 тыс. документов Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований, Государственного департамента и других американских структур.

В одном из обнародованных документов говорится, что единственный подозреваемый в убийстве президента Ли Харви Освальд за несколько месяцев до совершения преступления посещал посольства Кубы и СССР с заявлениями о визе.

В другом документе сообщается, что Освальд провел встречу с консулом посольства Советского Союза, который, по версии ЦРУ, был тесно связан с "отделом заказных убийств" КГБ.

Кроме того, в подборке документов содержатся показания гражданина Польши, работавшего водителем при диппредставительстве СССР, который звонил дипломатам США примерно за год до и ровно через сутки после убийства американского лидера.

Ожидается, что последние документы по делу президента США будут опубликованы 15 декабря 2022 года.

Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Следствие установило, что президента убил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Мужчина был застрелен через два дня после задержания.

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