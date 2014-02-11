В США произошел масштабный разлив нефти

Утечка нефти стала причиной гибели рыб и птиц.

В Соединенных Штатах произошел масштабный разлив нефти. Об этом информирует телевизионный канал CNN.

Утечка произошла на нефтепроводе компании Amplify Energy на юге Калифорнии. По данным СМИ, в водах Тихого океана оказалось более 470 тысяч литров нефти. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет около 12 километров. Отмечается, что локализация разлива не осуществлена. Разлив нефти привел к гибели рыб и птиц.

На фоне происшествия член конгресса Соединенных Штатов Мишель Стил призвала главу государства Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж, сообщает "РИА Новости."

Ранее в Риме из-за сильного пожара частично обрушился мост XIX века.

Видео: YouTube / Los Angeles Times