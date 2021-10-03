В Риме из-за сильного пожара частично обрушился мост XIX века

В результате ЧП несколько частей конструкции рухнули в реку Тибр.

В Риме частично обрушился вследствие пожара один из старинных мостов над Тибром в – мост Индустрии. Об этом пишет итальянская ежедневная газета La Repubblica.

Инцидент произошел вечером 2 октября. В результате пожара несколько частей конструкции рухнули в реку. Жертв в результате пожара нет. После частичного обрушения несколько домов остались без электричества, газа и водоснабжения.

По данным СМИ, к пожару могло привести короткое замыкание в системе энергоснабжения конструкции.

Мост был возведен в 1862-1863 годах. Его протяженность составляет около 130 метров. Конструкция соединяет районы Маркони и Остиенсе на юге Рима.

Ранее в Индии самолет застрял под пешеходным мостом.

Видео: Twitter/k_klo224743370, ms_duckworth