В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет

Жертвами стали все члены борта.

В американском штате Алабама неподалеку от города Хантсвилл потерпел крушение военный вертолет. Соответствующей информацией с общественностью поделились местные телеканалы и журналисты. Местные власти уточнили, что трагедия зафиксирована около 15 часов дня 15 февраля по местному времени (в 00 часов ночи 16 февраля по московскому времени). По имеющейся информации, данный летательный аппарат неудачно упал в районе Харвест. Однако на земле транспортные средства и люди не пострадали. После удара о поверхность вертолет воспламенился. По социальным сетям распространились кадры пожара, на которых виден черный дым. Огонь специалисты оперативно ликвидировали. Местные медицинские службы уточнили, что на воздушном борту выживших не оказалось. На текущий момент известно о шести жертвах. В офисе шерифа полиции округа Мэдисон сообщили, что власти уже прибыли на место крушения.

Авиационные власти США подтвердили телеканалу, что речь идет о военном вертолете.

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Фото и видео: Telegram / SHOT, Sputnik Ближнее Зарубежье