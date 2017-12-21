В США учебный самолет рухнул на автомобили, три человека пострадали

В интернете появилось видео с места крушения самолета.

Жуткое происшествие произошло во вторник 19 декабря в городе Ноксвилл штата Теннеси США.

Учебный самолет, в котором находились три человека, по невыясненным причинам рухнул на припаркованные автомобили. К счастью, высота была не большой, и все остались живы. После крушения люди самостоятельно смогли выбраться из самолета, подоспевшие медики госпитализировали их в больницу. В автомобилях, на которые упал самолет, никого не было.

Напомним, Piter.TV публиковал видео с моментом падения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара 19 декабря. Во время крушения погибли три человека, две женщины и 4-летний ребенок.

Видео: YouTube/WBIR