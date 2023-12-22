В США потерпел крушение самолет, есть погибшие

Точное число жертв не раскрывается.

Одномоторный самолет потерпел крушение вблизи шоссе I-40, расположенного на территории американского штата Теннесси. В социальных сетях местная полиция уведомила жителей о том, что на борту воздушного судна находились пассажиры. Известно, что несколько человек погибли. Однако точное количество жертв не уточняется. В настоящее время экстренные службы работают над установлением обстоятельств и причин трагедии. Пока что неизвестно, откуда именно вылетел поврежденный самолет.

Одномоторный самолет разбился возле ведущих на восток полос шоссе I-40… Несколько человек на борту погибли. заявление правоохранительных органов США

Прокуратура начала проверку после возврата самолета рейсом "Петербург — Челябинск" в Пулково.

Фото и видео: Kremlin_Russian