Прокуратура начала проверку после возврата самолета рейсом Петербург — Челябинск в Пулково

По предварительным данным, воздушное судно вернулось в петербургский аэропорт по техническим причинам.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту возврата пассажирского самолета авиакомпании "Россия" рейсом Петербург — Челябинск в Пулково днем 4 марта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, воздушное судно вернулось в петербургский аэропорт по техническим причинам. Дело в отказе левого двигателя, передает 78.ru.

Отмечается, что самолет отправился в Челябинск в 16:58, обратно вернулся в 18:13. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры ожидают резервный борт.

Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)