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Отмена прямых рейсов между Петербургом и Челябинском
Сегодня, 12:04
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Отмена прямых рейсов между Петербургом и Челябинском

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"Ижавиа" отменила рейсы по неизвестным причинам.

Об отмене регулярных рейсов между Петербургом и Челябинском стало известно в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщил ТАСС.

К такому решению пришла компания "Ижавиа", однако причины отмены рейсов пока неизвестны. Пассажиры получили уведомление, что все купленные билеты компенсируют из-за вынужденного возврата.

Те, кто покупал билеты на официальном сайте, уже получили деньги. Если билет был приобретён в кассе или стороннем агентстве, за возвратом необходимо обратиться по месту приобретения.

Фото: Pexels

Теги: авиаперелет, отмена авиарейсов, петербург челябинск рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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