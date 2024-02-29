Эмиратский авиаперевозчик отменил рейсы в Петербург до 30 июня

Авиакомпания Flydubai продлила приостановку полетов по маршруту Дубай — Санкт-Петербург до 30 июня включительно. В пресс-службе компании пояснили:
"В связи с текущей ситуацией и закрытием некоторых воздушных коридоров авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты в Иран, Ирак, Израиль, Сирию и Санкт-Петербург. Ограничения будут действовать до 30 июня включительно"
Ранее аналогичное решение принял другой эмиратский перевозчик Air Arabia, отменивший все рейсы в Россию до конца июня.
Пассажирам отмененных рейсов Flydubai предлагает бесплатное перебронирование на рейс по тому же направлению в течение 10 дней от первоначальной даты вылета или возврат средств в форме ваучера. Если у вас есть подтвержденное бронирование и ваш рейс был отменен или перенесен, вы сможете изменить ваше бронирование по тому же направлению, уточнили в авиакомпании.
Ранее Piter.TV сообщал, что самолет в Хургаду остановили на взлетной полосе в Пулково.
Фото: Piter.TV
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