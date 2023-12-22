В аэропорт Петербурга вернулся вылетевший в Мурманск борт Smartavia

В четверг, 25 января, в Пулково вернулся самолет перевозчика Smartavia Boeing 737-800, выполнявший рейс Петербург — Мурманск. По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, самолет вернулся в аэропорт по техническим причинам. В настоящее время пассажиры ожидают резервный борт.
Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Ранее мы рассказывали о том, что Пулково поставил новый рекорд по пассажиропотоку.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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