В аэропорт Петербурга вернулся вылетевший в Мурманск борт Smartavia

В настоящее время пассажиры ожидают резервный борт.

В четверг, 25 января, в Пулково вернулся самолет перевозчика Smartavia Boeing 737-800, выполнявший рейс Петербург — Мурманск. По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, самолет вернулся в аэропорт по техническим причинам. В настоящее время пассажиры ожидают резервный борт.

Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что Пулково поставил новый рекорд по пассажиропотоку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)