В США поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим артиллерийскую установку

Сведения о пострадавших не поступали.

Поезд на территории американского штата Южная Каролина столкнулся с грузовиком, перевозящим самоходную артиллерийскую установку. Соответствующей информацией со зрителями поделился местный телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев. Известно, что 18-колесный грузовик застрял при попытке переехать железнодорожный переезд. Сотрудники правоохранительных органов добавили, что в результате столкновения транспортных средств никто не пострадал. Население города уточнило, что видело, как из грузовика выбежал мужчина. далее водитель отказался от оказания ему медицинской помощи.

Приближающийся грузовой поезд врезался в грузовик с полуприцепом, перевозивший, по всей видимости, самоходную артиллерийскую установку M109 "Паладин", и повредил переезд в городе Гуз-Крик, штат Южная Каролина. сообщение Fox News

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости