В США опасаются, что террористические группировки могут совершить атаки в Афганистане

Из Афганистана рассчитывают эвакуировать всех американских граждан.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC заявил, что США опасаются атак террористических организаций, в том числе "Исламского государства*" (террористическая организация, запрещена в РФ).

По его словам, власти США рассчитывают эвакуировать из Афганистана всех своих граждан, с которыми удастся установить связь.

При этом Салливан отметил, что несмотря талибы* (террористическая организация, запрещена в РФ) дают властям эвакуировать граждан, это все равно является достаточно опасной операцией.

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Видео: NBC News