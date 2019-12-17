В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море. Об этом сообщили журналисты из Stars and Stripes со ссылкой на слова командующего Военно-морскими силами в Европе и Африки Джеймса Фогго. Адмирал пояснил, что российские АПЛ превращают акваторию Средиземного моря в одну из самых милитаризованных зон мира.
Это подчеркивает необходимость поддержания военно-морского присутствия на европейских морских путях
Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке
Американец призвал общественность подумать о том, что РФ делает на территории Крыма и Тартусе, а также о том, какая опасность создается из-за укрепления стороны конфликта в Ливии.Он напомнил, что скорость подлодок России позволяет отправить их в любую точку европейских вод, а после - поразить ими цели в Европе или Африке.
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Видео: Youtube/Минобороны России
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