Умер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных воинах"

Актеру было 74 года.

В США в возрасте 74 лет скончался актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных воинах". Об этом сообщили близкие артиста у него на странице в Twitter.

Актер умер 30 апреля 2019 года в своем доме в Северном Техасе. О причинах случившегося близкие Мейхью ничего не сообщают.

До начала актерской карьеры Питер Мейхью работал санитаром в больнице. Чтобы получить роль Чубакки — космического путешественника из племени вуки с длинной шерстью по всему телу — Мейхью понадобилось лишь встать в полный рост. Отметим, что рост актера был 2 метра 21 сантиметр.

Мейхью сыграл Чубакку в IV, V, VI и III эпизодах саги. В фильме 2015 года "Звездные войны: Пробуждение силы" он играл космического путешественника совместно с финским баскетболистом Йонасом Суотамо. В картине 2017 года "Звездные войны: Последние джедаи" он вовсе ушел на второй план и помогал Суотамо советами.

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Видео: YouTube / Star Wars