На 77-ом году жизни умер народный артист России Дагун Омаев

Артист скончался после продолжительной болезни.

На 77-ом году жизни скончался народный артист России Дагун Омаев. Он умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова.

Беззаветно преданный своему делу, отдавший служению театру 58 лет, снявшийся в десятках фильмов, Дагун Омаев оставил яркий след в истории Чеченского драматического театра им. Ханпаши Нурадилова, в отечественном кино. пресс-служба Чеченского драматического театра

В 1969 году Дагун Омаев сыграл свою первую роль в кино в фильме "Костры на башнях". За свою жизнь он сыграл более 40 ролей, 35 из них – главные.

Также сегодня в Петербурге скончался первый ректор Ярославского театрального института Станислав Клитин.

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