Заслуженному деятелю искусства РСФСР было 92 года.

В Петербурге скончался первый ректор Ярославского театрального института Станислав Клитин. Об этом сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей РФ.

Профессор, доктор искусствоведения Клитин умер после продолжительной болезни в возрасте 92-х лет. Похороны пройдут в Петербурге 30 апреля на Серафимовском кладбище.

Заслуженный деятель искусства РСФСР Станислав Клитин родился 15 ноября 1926 года в Ленинграде. В 1950 году окончил Ленинградский государственный театральный институт имени А. Н. Островского. В 1980 году профессора назначили на должность ректора Ярославского театрального училища (вуза). Он возглавлял институт на протяжении 18 лет. Написал ряд книг, статей, очерков и исследований, посвященных эстрадному искусству.

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Фото: Российский государственный институт сценических искусств