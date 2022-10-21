Белый дом и Пентагон не стали оценивать появившиеся в Интернете сведения.

В США не подтвердили данные о планах производить оружие вместе с Тайванем. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского министерства по обороне, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник добавил, что администрация также не может и опровергнуть подобные намерения. Журналисты хотели узнать у чиновника о том, рассматривают ли власти США возможности изготовления ряда американских вооружений на территории острова.

Могу вам сказать, что мы сохраняем приверженность оказанию содействия Тайваню в самообороне. И мы всегда будем открыты для рассмотрения обеспечения этого вместе с Тайванем. Но ничего конкретного относительно данного сообщения у меня нет. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер переадресовал репортеров, попросивших прокомментировать публикации на упомянутую тему, в Белый дом.

В Пентагоне заявили об отсутствии со стороны РФ уведомлений об учениях стратегических сил.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News