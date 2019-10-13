В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

Первым дело военные постараются захватить небольшой город в Германии.

В Военно-морском институте США рассказали об основных целях, которые будет захватывать Россия. Сведения привели в "РИА Новостях" со ссылкой на аналитики из Вашингтона Эндрю Метрика. В случае полномасштабного военного конфликта между странами определена первая ключевая точка атаки.

Американские дипломаты уверены, что российские военные нанесут удар по портовому городу Бремерхафен, расположенному на северо-западе Германии. Этот город является основным портом для высадки тяжелой техники США в Европе.. Неработоспособным город для нужд Америки сделает уничтожение железной дороги по двум мостам, а также взятие под контроль двух водных шлюзов.

Бремерхафен будет особенно легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза. Кроме того, железнодорожная линия идет в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США комментирует эксперт

Оставшиеся порты в Роттердаме (Нидерланды) и Антверпене (Бельгия) считаются более устойчивыми к потенциальным точечным ударам. Однако это лишь номинальная позиция из-за крупных размеров объектов.

Напомним, что удары в Европе будут производиться при помощи подводных лодок проекта "Ясень". Они оснащены крылатыми ракетами четвертого поколения "Оникс" и "Калибр. Среди подлодок есть субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск".

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликован сценарий ядерной войны в 2025 году.

Видео: YouTube/ Absolute Production