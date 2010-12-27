Опубликован сценарий ядерной войны в 2025 году

Ее участниками станут Индия и Пакистан.

Американские ученые выдвинули предположение, что первая ядерная война произойдет в 2025 году. Ее участниками будут Индия и Пакистан, пишет портал Ars Technica.

Исследователи предполагают, что к этому времени обе державы будут располагать 400 до 500 единицами ядерных боеголовок. Мощность каждой из них они оценили в 100 килотонн.

В случае, если Индия нанесет удар около сотней стратегических ракет, Пакистан может задействовать 150. Предполагается, что в ходе боевых действий могут погибнуть от 50 до 125 миллионов человек. Также ядерная война приведет к значительному изменению климата. В частности выделяемая сажа закроет доступ к солнечному свету, что приведет к глобальному похолоданию. Это в свою очередь уменьшит количество осадков: примерно на 15-30 процентов.

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