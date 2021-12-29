В Баффало мужчина ранил не менее двух человек.

В США на территории школы произошла стрельба. Инцидент зафиксирован днем 9 февраля. Неизвестный мужчина с оружием проник в здание учебного учреждения МакКинли, расположенного в городе Баффало штата Нью-Йорк. По информации от местных правоохранительных органов, стрелок открыл огонь по территории парковки. В настоящее время медики подтвердили сведения о двух пострадавших. Речь идет об охраннике школы и одном несовершеннолетнем. По другим данным, раненые скончались. Место трагедии оцеплено полицией. Обстоятельства уточняются.

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Фото и видео: YouTube / WIVBTV