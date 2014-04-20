Самолет рухнул на парковку жилого комплекса, задев несколько автомобилей.

В США на авиашоу разбился истребитель МиГ-23. Об этом сообщили американские СМИ.

Инцидент произошел в штате Мичиган на шоу Thunder Over Michigan. Во время полета истребитель загорелся и начал терять высоту. Пилот и пассажир МиГ-23 успели катапультироваться. Их доставили в больницу.

Самолет рухнул на парковку жилого комплекса, задев несколько автомобилей. Людей на парковке в момент падения МиГ-23 не было. Причина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации США расследует обстоятельства инцидента.

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Видео: Telegram / РИА Новости