В США молодожены разбились на самолете через 4 дня после свадьбы

Новоиспеченный муж был профессиональным пилотом авиакомпании United Airlines.

В США молодожены погибли, разбившись на легкомоторном самолете.

Трагедия произошла 5 октября в Колорадо. 30-летний мужчина и его 33-летняя жена возвращались из короткого медового месяца спустя 4 дня после свадьбы домой. Примерно через 10-15 минут после взлета их самолет упал. Молодожены погибли на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает полиция округа Сан-Мигель, штат Колорадо.

Новоиспеченный муж работал пилотом в авиакомпании United Airlines, а его жена стюардессой в этой же авиакомпании.

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Фото: pixabay, San Miguel County Sheriff



