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В США намерены использовать саранчу в военных целях

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Учёные из США вывели новый вид саранчи-киборга.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в США намерены использовать саранчу в военных целях. Об этом сообщает издание Futurism.

Как оказалось, учёные из США вывели новый вид саранчи-киборга. У этих насекомых в мозге находится электроды, с помощью которых она может определить за долю секунды то или иное химическое вещество.

Кроме того, саранча буквально может детектировать взрывчатку и другие химикаты лучше любой электроники. Известно, что на создание саранчи-киборга правительство США потратило 750 миллионов долларов.

Ранее мы сообщали о том, что Великобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс.

Теги: мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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