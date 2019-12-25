В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета. Об этом сообщил американский телеканал NBC. По данным источника, также из-за аварии пострадали еще два человека. Известно, что воздушное судно столкнулось с автомобилем на территории штата Флорида.
В момент трагедии погибшие находились в кабине пилота самолета. Пострадавшие были в машине. Сейчас в местную больницу госпитализированы взрослый мужчина и ребенок. В Федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что неприятный инцидент зафиксирован в городе Пемброк-Пайнс спустя несколько минут после взлета из аэропорта около 15 часов по местному времени (22 часа по московскому времени).
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Фото: Pixabay.com
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