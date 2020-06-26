Специалисты налоговой и Минфина не сопоставили данные получателей с базой погибших.

В США более миллиона "мертвых душ" получили компенсацию за COVID-19. Об этом рассказали в американском управлении по подотчётности правительства.

В докладе ведомства рассказывается, что 1,4 миллиарда долларов в виде выплат из-за пандемии COVID-19 власти США направили скончавшимся гражданам. Подобных платежей было 1,1 миллиона.

В докладе рассказывается, что налоговая и Минфин США стали быстро рассылать 160,4 миллиона платежей в размере 269 миллиардов долларов, но столкнулись с рисками и проблемами, так как некоторые граждане не могли их получить — они скончались или оказались мошенниками.

Причина выплат "мертвым душам" была в спешке. Специалисты налоговой и Минфина не сопоставили данные получателей с базой погибших. При этом юристы не нашли основания для отказа в выплате, если заявитель подал налоговую декларацию в 2018 или 2019 году, но к моменту получения выплаты скончался.

Ранее эксперт заявил, что "отношения США и Германии явно находятся не на пике".

Видео: Youtube/ CBC News