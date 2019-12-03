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В США арестовали россиянина Никитина

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Его задержали в штате Джорджия.

Министерство юстиции США сообщило об аресте россиянина Олега Никитина и двух граждан Италии. Об этом сообщил "Интерфакс".

Всех задержали в штате Джорджия, городе Саванна, обвиняемые ожидают суда. По информации обвинения, россиянину принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering. Никитин подозревается в финансовых махинациях, в сговоре с целью отмывания денег.

Такое же обвинение предъявили и россиянину Антону Черемухину и гражданина США.

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Теги: арест, олег никитин, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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