Трамп: США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

В настоящий момент месторождения сирийской нефти находятся под контролем Америки.

Дональд Трамп заявил, что Америка будет делать с нефтью в Сирии все, что захочет. В настоящий момент месторождения сирийской нефти находятся под полным контролем США. Это, по словам Трампа, было сделано для того, чтобы победить ИГ*. Об этом пишет ТАСС.

Президент США отметил, что в этом вопросе пользуется значительной поддержкой большинства людей. "ИГ* пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы", — заявил глава Америки. Он добавил, что сейчас на территории Сирии остаются только те американские военные, которые охраняют нефть.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что США занимается контрабандой сирийской нефти в другие страны. Караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.

*террористическая организация, запрещенная в России

Видео: YouTube / CNBC, Bloomberg Markets and Finance