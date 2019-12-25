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США планирует начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Сегодня, 18:16
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himif

США планирует начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями

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Америка намерена установить с Россией хорошие отношения.

Америка запланировала переговоры с Россией по поводу контроля над вооружениями, заявил 5 февраля в Вашингтоне помощник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен.

Политик заявил, что страна будет противостоять России в некоторых моментах, но при этом начнет переговоры по упомянутому вопросу. О"Брайен отметил, что Россия – важная страна и мировая сила, поскольку имеет более 1,4 тысячи ядерных ракет. Америка намерена установить с Россией хорошие отношения, но при этом не подвести своих союзников по всему миру. В число стран, которых не хочет расстроить США, входит и Украина.

Ранее стало известно о новых санкциях США против "Северного потока-2".

Теги: вооружение, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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