США планирует начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Америка намерена установить с Россией хорошие отношения.

Америка запланировала переговоры с Россией по поводу контроля над вооружениями, заявил 5 февраля в Вашингтоне помощник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен.

Политик заявил, что страна будет противостоять России в некоторых моментах, но при этом начнет переговоры по упомянутому вопросу. О"Брайен отметил, что Россия – важная страна и мировая сила, поскольку имеет более 1,4 тысячи ядерных ракет. Америка намерена установить с Россией хорошие отношения, но при этом не подвести своих союзников по всему миру. В число стран, которых не хочет расстроить США, входит и Украина.

Ранее стало известно о новых санкциях США против "Северного потока-2".