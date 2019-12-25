В СПбГУ опровергли информацию об отчислении студентов, участвующих в акциях протеста

Мера дисциплинарного наказания сейчас обсуждается.

Руководство СПбГУ опровергло появившуюся в сети информацию об отчислении 13 студентов, задержанных на акциях протеста. Окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил проректор вуза по воспитательной работе и организации приема Александр Бабич. Его обращение опубликовано на сайте учебного заведения.

Бабич отметил, что при выборе дисциплинарного наказания учитываются тяжесть проступка, причины и обстоятельства, при которых он был совершен. Кроме того, во внимание берется психофизическое и эмоциональное состояние студента и мнение Студенческого совета.

В настоящее время никто из студентов, в отношении которых поступила информация о привлечении к административной ответственности по различным статьям КоАП, не отчислен. Университет запросил мнение Совета обучающихся СПбГУ, его внимательно изучат и учтут при принятии окончательного решения.

Ранее проректор СПбГУ предложил зачислять участников спецоперации в вузы без экзаменов.

Фото: Piter.TV