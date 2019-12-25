В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии

Эксперт считает, что проблема в республике вызвана действиями Лукашенко и его окружением.

В Совете по правам человека в ООН назвали причину кризиса в Белоруссии. С соответствующей речью перед делегатами в Женеве выступил специальный докладчик по делам в республике Анаис Маран. Чиновник считает, что политическая нестабильность в стране вызвана стремлением Александра Лукашенко остаться у власти.

На самом деле, стремление Лукашенко остаться у власти после окончания нынешнего срока полномочий является главной причиной нынешнего политического тупика в Белоруссии Анаис Маран, спецдокладчик СПЧ ООН

Эксперт считает, что президент и его сторонники "упорно отказываются" от диалога с оппозицией и гражданским населением. Этот вариант развития событий спикер назвали единственным способом применения народа и правительства. Он добавил, что белорусы осознали какими систематическими были нарушения государством прав и свободы мирных собраний, а также выражения общественного мнения после выборов.

Тихановская: ситуация в Белоруссии требует международного вмешательства.