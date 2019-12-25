Тихановская: ситуация в Белоруссии требует международного вмешательства

Политик выступила на экстренной дискуссии Совета СПЧ ООН в Женеве.

Светлана Тихановская заявила о том, что ситуация в Белоруссии требует незамедлительного международного вмешательства. Об этом оппозиционный политик рассказала членам Совета по правам человека в ООН. Видеообращение экс-кандидата в президенты республики транслировалось на экстренных дебатах в рамках 45-ой сессии Совета СПЧ ООН. Ролик длился полторы минуты.

Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались" Светлана Тихановская, оппозиционный белорусский политик

Тихановская считает, что для разрешения конфликта в республике необходимо внимание международного сообщества, которое должно помочь преодолеть политический кризис в Белоруссии.

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию.