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Тихановская: ситуация в Белоруссии требует международного вмешательства
Сегодня, 12:10
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lesjasap

Тихановская: ситуация в Белоруссии требует международного вмешательства

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Политик выступила на экстренной дискуссии Совета СПЧ ООН в Женеве.

Светлана Тихановская заявила о том, что ситуация в Белоруссии требует незамедлительного международного вмешательства. Об этом оппозиционный политик рассказала членам Совета по правам человека в ООН. Видеообращение экс-кандидата в президенты республики транслировалось на экстренных дебатах в рамках 45-ой сессии Совета СПЧ ООН. Ролик длился полторы минуты.

Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались"

Светлана Тихановская, оппозиционный белорусский политик

Тихановская считает, что для разрешения конфликта в республике необходимо внимание международного сообщества, которое должно помочь преодолеть политический кризис в Белоруссии.

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию.

Теги: белоруссия, вмешательство, оон, светлана тихановская, совет по правам человека
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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