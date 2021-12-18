Алексей Данилов не видит критического уровня опасности на границе с РФ.

В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения. Об этом журналистам во время брифинга рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По словам чиновника, на данный момент угрозы проникновения военных из Москвы на территорию соседнего государства нет, но такая опасность может возникнуть в будущем.

Когда 30 октября через газету The Washington Post начали раздувать ситуацию…Мы четко дали понять, что мы владеем информацией. Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критическое, чтобы говорить, что завтра они начнут. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Алексей Данилов объяснил прессе, что Киев четко понимает тот факт, что в радиусе от 200 до 400 километров от государственной границы находятся вооруженные группировки. В СНБО также понимают, чем эти подразделения оснащены. При этом критической опасности Украина не видит. Однако Данилов подчеркнул, что невозможно знать то, что "там в головах у людей, сидящих в Кремле".

Секретарь СНБО Украины оценил обстановку на границе с Россией.

Фото и видео: Facebook / Апостроф

