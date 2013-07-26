Секретарь СНБО Украины оценил обстановку на границе с Россией

Алексей Данилов не согласился с позицией главы ГРУ по угрозе, исходящей от Москвы.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины оценил обстановку на государственной границе с Россией. В эфире местного телеканала "1+1" Алексей Данилов заметил, что пока что обстановка не является для страны угрожающей. Ранее об опасности журналистам заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Данилов напомнил коллеге, что перед тем, как состоится прямое вторжение, должны произойти "определенные вещи".

Мы анализируем все и все систематизируем. Я как секретарь СНБО на сегодняшний день не вижу никаких угроз, о которых говорил господин Буданов. отова ли Украина? Да! Будет ли война? Этот вопрос на сегодняшний день открытый. Алексей Данилов, секретарь СНБО

Секретарь СНБО считает, что для Украины Россия остается всегда постоянной угрозой. Ранее информационное агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники сообщило, что американская разведка полагает, что Москва планирует вторжение на Украину с трех направлений. Атака может быть реализована из Крыма, через территорию Белоруссии и с материковой части страны. К выполнению миссии в РФ якобы призвали "десятки тысяч" резервистов. Дмитрий Песков и Кремль отвергли предположения, отметив, что страна не собирается ни на кого нападать.

Глава украинской разведки Буданов оценил "сроки военного вторжения" России в страну.

Фото и видео: YouTube / ТСН