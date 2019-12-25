Глава украинской разведки Буданов оценил "сроки военного вторжения" России в страну

Кирилл Буданов из ГРУ раскрыл план наступления РФ на Украину.

Глава украинской разведки Главного управления разведки - ГРУ) Кирилл Буданов оценил "сроки военного вторжения" России в страну. Об этом силовик рассказал журналистам издания Military Times. Специалист оценил данные американских военнослужащих о том, что Москва готовит нападение на территорию соседнего государства в ближайшее время.

Наши оценки почти такие же, как у американских коллег. Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к атаке в конце января или начале февраля. Кирилл Буданов, представитель ГРУ

По версии украинца, российская атака будет представлять из себя воздушные удары при помощи боевой авиации, а также артиллерийские и бронетанковые наступления. После этих подразделений на восточную территорию страны должны проникнуть воздушно-десантные силы. Они будут нападать на Одессу и Мариуполь. Буданов уточнил, что сейчас РФ готовится к военному вмешательству. В связи с этим "агрессор" проводит серию психологических операций для дестабилизирования обстановки в Киеве. Кремль якобы стремится разжечь массовые беспорядки и протестную деятельность.

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Фото: Telegram / Военный осведомитель

