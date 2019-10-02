В СИЗО отправили мужчину, который напал с ножом на школьницу в Петергофе

Следствие полагает, что мужчина нанес ей ножом не менее двух ударов, после чего девочке потребовалась медицинская помощь.

В пятницу, 26 августа, Петродворцовый суд Петербурга отправил в СИЗО Виталия Масленникова. Его подозревают в вооружённом хулиганстве, в результате которого пострадала 13-летняя петербурженка. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Вечером 24 августа у магазина на Разводной улице в Петергофе обвиняемый размахивал ножом. Он приставал к прохожим, а затем подошел к компании женщин и детей. Размахивая ножом, Масленников ранил лезвием лицо школьницы. Следствие полагает, что мужчина нанес ей ножом не менее двух ударов, после чего девочке потребовалась медицинская помощь.

Врачи диагностировали у неё резаную рану скуловой области и ссадину правой щёчной области. Днем позже Масленникова задержали и предъявили обвинение.

Ранее в Петербурге тарифы ЖКХ могут вырасти на 7,7-7,8% в следующем году. Горячая вода и отопление вырастут в цене на 8%.

Фото: Piter.tv

