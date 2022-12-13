В СГБ Абхазии назвали угрозой государственности попытки создать антироссийские настроения

Роберт Киут рассказал о недружественных попытках стран повлиять на внутренние дела страны извне.

В СГБ Абхазии назвали прямой угрозой государственности попытки создать антироссийские настроения. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал глава Службы государственной безопасности страны Роберт Киут. Эксперт подчеркнул, что внешние угрозы исходят от стран-недоброжелателей, которые в последнее время существенно изменили свою тактику борьбы за мнение молодого поколения. Эксперт отметил попытки Запада использовать деструктивные и враждебные силы на антироссийскую повестку. В этом процессе они ссылаются на отдельные этапы абхазо-российских отношений.

В информационном пространстве стали распространятся темы, которые зачастую сопровождаются попытками манипуляции общественного мнения, смысл которых заключается в распространении антироссийской и соответственно деструктивной риторики. Роберт Киут, глава СГБ Абхазии

Эксперт добавил, что недружественными странами предпринимаются любые попытки ослабить позиции России на мировой арене. Этот момент в Абхазии называют элементом информационной войны, развязанной против России, который способен перерасти в более опасный и масштабный кризис. Он в свою очередь будет угрожать национальной безопасности Абхазии.

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Фото и видео: Telegram / Ближнее Зарубежье