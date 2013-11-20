Николае Чукэ рассказал о том, что страна сможет пережить зиму.

В Румынии уровень заполненности газохранилищ достиг 70 процентов. Об этом в рамках оперативного заседания местного правительства сообщил премьер-министр страны Николае Чукэ. Чиновник пояснил, что власти уверены в том, что населению хватит голубого топлива на те потребности, которые возникнут в зимний период. Эксперт пояснил, что хочет отправить четкое послание народу, а также экономической системе о том, что Румыния обладает достаточными энергетическим иресурсами для того, чтобы пережить зиму.

Мы пополняем запасы газа в собственных хранилищах, нам удалось достичь 70%… Я убежден, что у нас будет гарантия непрерывной поставки в предстоящий период. Николае Чукэ, премьер-министр Румынии

Согласно утвержденным в Евросоюзе правилам, региональные газохранилища должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года.

"Газпром" ждет в дальнейшем исполнения Молдавией контрактов в полном объеме и в срок.

Фото и видео: YouTube / Guvernul României