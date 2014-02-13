В Румынии после отклонения кандидатуры Джеорджеску прошли манифестации

Акции оппозиции продолжатся 10 марта.

На территории Бухареста состоялись массовые протесты со стороны румынской оппозиции. По данным телеканалы Realitatea Plus, Центральное избирательное бюро отказало в регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии местному политику Кэлин Джеорджеску. В пятницу в Конституционный суд страны поступили две жалобы против этой инициативы. Накануне КС отклонил их и заявил, что доведет свое решение до ЦИК, который в результате все же отказал Джорджеску, объяснив свое постановление отсутствием условий для регистрации.

Часть митингующих снесли ограждение, установленное ранее жандармами. Активисты также бросали бутылки и различные предметы в правоохранителей. Они вступили в стычки с силами правопорядка. Во время столкновений манифестанты распались на несколько более мелких групп и рассредоточились по центральной части города. Частично митингующие отправились на бульвар, который соединяет площади Университета и Объединения. На этом участке появился костер

За исключением нескольких провокаторов, подосланных системой. Происходящее — лишь дымовая завеса, призванная отвлечь внимание от незаконного решения Центральной избирательной комиссии. Джеoрдже Симион, оппозиционер через соцсети

Ряд оппозиционных движений уведомила о том, что протесты продолжатся и в понедельник, 10 марта. Руководители призвали своих сторонников не поддаваться на провокации властей. Председатель политической партии "Альянс за объединение румын" Джеoрдже Симион полагает, что на новую акцию выйдет еще больше людей, чем было в выходной день. Он напомнил, что прядка 99 процентов участников мероприятия - это гражданское мирное население.

Джеорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос.

Фото: социальные сети