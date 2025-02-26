Джеорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос

Кандидата в президенты Румынии арестовали по уголовной статье.

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по уголовному делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью 2024 года. Соответствующая информация опубликована журналистами из местного телеканала Antena 3. Согласно предварительной информации от источника, политик был арестован.

Кэлин Джеорджеску был остановлен на дороге, его доставили в Генеральную прокуратуру на допрос. По данным судебных источников, час назад прокуроры выдали ордер на арест. На основании этого ордера на арест начался розыск. сообщение румынского СМИ

В среду утром, 26 февраля, в ряде населенных пунктов Румынии были проведены обыски в отношении людей из окружения Джеорджеску. Правоохранительные органы расследуют ряд преступлений. В том числе речь идет о ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании, а также распространении заведомо ложной информации и действиях, направленных против конституционного строя, несоблюдении режима оборота оружия, боевых снарядов, пиротехнических средств.

Президент Румынии заявил об уходе в отставку.

Видео: Antena 3