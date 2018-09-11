В резюме россиян появится новая графа

В резюме на государственном портале поиска работы "Работа в России" появится новая графа. При приеме на работу будет учитываться опыт волонтерской деятельности. Об этом сообщил "Российской газете" заместитель главы Роструда Денис Васильев.
Он заявил, что опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. В будущем планируется интеграция системы "Добровольцы России" с порталом "Работа в России".
Портал "Работа в России" поддерживается Минтрудом и входит в каталог "Госуслуг". В настоящий момент на сайте, согласно данным с главной страницы, размещено почти 500 тысяч вакансий.
Ранее мы писали, что в Петербурге учителя получат прибавку к зарплате за классное руководство.
Видео: YouTube/Be Traveler
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