В Петербурге учителя получат прибавку к зарплате за классное руководство

Размер доплаты составит пять тысяч рублей.

Власти Петербурга введут надбавки для учителей за классное руководство. Размер доплаты составит пять тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы города.

Отмечается, что классные руководители будут получать надбавку к зарплате из бюджета города, начиная с 1 сентября.

По мнению главы города, одной из главных школьных проблем остается бюрократическая нагрузка учителей. В ближайшее время город будет бороться с этим.

К 1 сентября в Петербурге появились девять современных школ. Также к началу нового учебного года отремонтировали 83 учебных учреждения, к следующему году приведут в порядок 89 зданий.

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